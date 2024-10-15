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Военное обозрение

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На что рассчитывает Зеленский

На что рассчитывает Зеленский

Вопрос, который задаёт себе любой участник конфликта на Украине и сторонний наблюдатель – на что надеется киевский режим, пытаясь сопротивляться Российской Армии? Вопрос нетривиальный и требующий внимательного анализа.

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