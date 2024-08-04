ЕС и США обогнали Россию по размерам госдолга: как стране помогли санкции Евгения КомароваРоссия достигла значительных успехов в снижении государственного долга на душу населения и вошла в тройку стран с наименьшими показателями в этой области.
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