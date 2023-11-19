О глупых женщинах-любовницах...чего-то вспомнилось...

ВА

Владимир Акулов

Одна очень активная дама , художница , очень любила мужчин...Но никак не могла найти для себя мужа...Мужчины боялись эту женщину : она была очень напористая , сильная словно мужик...Словно *конь с яйцами * - так сказал про нее один актер...Эта женщина , пока была молодая и интересная , постоянно соблазняла женатых мужчин... И я раз видел , как эта художница нахально позвонила жене своего любовника ... И пожаловалась жене , что *любовник давно не звонит своей любовнице *?! Ясно , что жена послала любовницу *очень далеко*...Любовник обиделся , что раскрылась тайна отношений с любовницей...А бестолковая художница плакала , обижала на любовника : почему он бросил *любимую* и больше не звонит ? А зачем ты жене рассказала про отношения с ее мужем ? - удивлялся я.