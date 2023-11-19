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О глупых женщинах-любовницах...чего-то вспомнилось...

 «Перестаньте преследовать моего мужа. Ему нет никакого дела ни до вас, ни до вашего сына. Если вы связались с женатым мужчиной, должны отвечать за все последствия самостоятельно».

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Комментарии
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Игорь Михайлович
да.. проблема стара как мир.. ))
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Одна  очень  активная  дама  , художница  ,  очень  любила  мужчин...Но  никак  не  могла  найти  для  себя  мужа...Мужчины  боялись  эту  женщину  :  она  была  очень  напористая  ,  сильная  словно  мужик...Словно  *конь  с  яйцами  *  -  так  сказал  про  нее  один  актер...Эта  женщина , пока  была  молодая  и  интересная ,  постоянно  соблазняла  женатых  мужчин...  И  я  раз  видел  ,  как  эта  художница  нахально  позвонила  жене  своего  любовника ...  И  пожаловалась  жене  ,  что *любовник  давно  не  звонит  своей  любовнице  *?! Ясно   ,  что  жена  послала  любовницу  *очень  далеко*...Любовник  обиделся  ,  что  раскрылась  тайна  отношений  с  любовницей...А  бестолковая  художница  плакала  ,  обижала  на  любовника  :  почему  он бросил  *любимую* и больше  не  звонит ?  А  зачем  ты  жене  рассказала про  отношения  с  ее  мужем  ?  -  удивлялся  я.
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