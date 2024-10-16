Юрист Хаминский: АУСН удобна как для малых предприятий, так и для частных предпринимателей

Налоговый юрист Александр Хаминский в беседе с Общественной Службой Новостей оценил предложение Минфина и ФНС распространить Автоматизированную упрощенную систему налогообложения на всей территории страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии