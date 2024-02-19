Reposted (Комитет молодежной политики и спорта): В Иванове состоялась традиционная городская школа волонтера В минувшие выходные 17 и 18 февраля в Иванове на площадке арт-территории «Артерия» прошли мероприятия образовательного проекта «Городская школа волонтера» Принять участие в проекте пришли более 170 начинающих волонтеров, а также опытных руководителей и лидеров волонтерских отрядов областного центра На церемонии открытия участников поприветствовали заместитель директора областного департамента внутренней политики, начальник управления молодежной политики Ульяна Смородинова и заместитель председателя городского комитета молодежной политики Дмитрий Мокеев После торжественного открытия для участников состоялся первый образовательный блок, в котором ребята рассмотрели такие вопросы как «Формирование сообщества для реализации проекта.