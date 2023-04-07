Аргументы недели

98 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина каюмова (Хорошая)
    Светлая память! И это правильные слова,добродетель никому не нужна.Никас Сафронов: е...
  • vasilii_titov_60 титов
    Вот такие они,французы,неверные.Изменяют америкеТрамп заявил, что...
  • life style
    Ослы намеренно сматывают удочки, обрубают концы. Они соучастники подрыва Северного потока. Highly likelyМИД Норвегии объя...

Политолог Марков: Франция преодолела раскол и объединилась вокруг ненависти к президенту Макрону

Политолог Марков: Франция преодолела раскол и объединилась вокруг ненависти к президенту Макрону

Франция преодолела раскол и объединилась вокруг ненависти к главе государства Эммануэлю Макрону. Соответствующую точку зрения выразил отечественный политолог Сергей Марков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх