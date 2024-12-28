Uzbekistan Airways продолжает рейсы в популярные города России, включая Грозный

Uzbekistan Airways продолжает регулярные рейсы в российские города, включая Грозный и Махачкалу. Полеты осуществляются по расписанию из Ташкента в ведущие города России, с особыми рейсами в Грозный по вторникам и пятницам, а в Махачкалу — по четвергам.
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