Uzbekistan Airways продолжает рейсы в популярные города России, включая Грозный

Uzbekistan Airways продолжает регулярные рейсы в российские города, включая Грозный и Махачкалу. Полеты осуществляются по расписанию из Ташкента в ведущие города России, с особыми рейсами в Грозный по вторникам и пятницам, а в Махачкалу — по четвергам.