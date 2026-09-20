В посольстве РФ в Гааге началось голосование на выборах в Госдуму

ГААГА, 20 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Государственной думы началось на избирательном участке в посольстве России в Нидерландах, расположенном в Гааге (провинция Южная Голландия).
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