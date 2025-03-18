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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ян Непомнящий о легионерах в «Спартаке»: «Команда должна радовать игрой, результатами – это приоритет. В матче с «Зенитом» фанаты были рады. Неважно, сколько иностранцев»

Команда тренера Деяна Станковича победила «Зенит» (2:1) в матче Мир РПЛ. В стартовом составе красно-белых сыграли четыре россиянина – вратарь Александр Максименко, защитники Даниил Денисов и Руслан Литвинов, а также хавбек Наиль Умяров.

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