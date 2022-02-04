Эксперт Верников: рост цен на продукты возможен при резком скачке рубля из-за геополитики

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В этом году не ожидается резкого роста цен на продукты, однако сюрпризы возможны из-за геополитики, рассказывает агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.
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