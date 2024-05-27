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Госдеп США отвел Грузии «решающие несколько месяцев»

Госдеп США отвел Грузии «решающие несколько месяцев»

Тбилиси все никак не может определиться с приоритетами. Желая быть частью Запада, тем не менее, республика не очень хочет полностью подчиняться ему.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Грузины, вы же гордые! Неужели какая-то пиндосия с ЛГБТ во главе может вас испугать? Посмотрите только, кто вам угрожает? Да это априоре - НЕВОЗМОЖНО. Древний выживший из ума старик, который ссытся на заседаниях и его пидорасты? Мир перестанет вас уважать, если вы поведетесь на эти угрозы и не отмоетесь от позора сотни лет.
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