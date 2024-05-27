Госдеп США отвел Грузии «решающие несколько месяцев»

НК

Наталья Котельникова

Грузины, вы же гордые! Неужели какая-то пиндосия с ЛГБТ во главе может вас испугать? Посмотрите только, кто вам угрожает? Да это априоре - НЕВОЗМОЖНО. Древний выживший из ума старик, который ссытся на заседаниях и его пидорасты? Мир перестанет вас уважать, если вы поведетесь на эти угрозы и не отмоетесь от позора сотни лет.