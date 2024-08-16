Антонов: США в ситуации с "Северными потоками" легитимизируют терроризм

Соединенные Штаты подспудно легитимизируют терроризм в ситуации с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", давая карт-бланш на аналогичные преступления в будущем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба диппредставительства.