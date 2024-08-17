«Торпедо» организует турнир для болельщиков в честь 100-летнего юбилея клуба

Московское «Торпедо» организует турнир для болельщиков в честь 100-летнего юбилея. Чёрно-белые отмечают 100-летие в субботу, 17 августа, однако часть праздничных мероприятий, помимо тех, что пройдут сегодня на игре Первой лиги с «Нефтехимиком», пройдёт несколько позже — в конце сентября — начале октября.