Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Скелет тираннозавра продали на аукционе в США за $50 млн

Скелет тираннозавра продали на аукционе в США за $50 млн

Скелет тираннозавра продали на аукционе в США за $50,13 млн. Об этом сообщает RT . Начальная стоимость лота составляла $20 млн, однако в итоге он ушел покупателю за сумму, более чем в два раза превышающую стартовую цену.

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