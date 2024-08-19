Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Давно пора!«Неординарный»: ю...
  • Dash45
    а крысоспаса нет?В Петербурге созд...
  • Boris Max
    А такую маму надо огромным штрафом наказать... за не состоятельность воспитания отпрыска!Подросток получил...

Директором СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» стал Владислав Козельский

Директором СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» стал Владислав Козельский

В СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» назначили нового директора. Им оказался Владислав Козельский. C понедельника, 19 августа, на должность директора СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» заступил Владислав Козельский, сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх