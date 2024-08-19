Директором СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» стал Владислав Козельский

В СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» назначили нового директора. Им оказался Владислав Козельский. C понедельника, 19 августа, на должность директора СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» заступил Владислав Козельский, сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии