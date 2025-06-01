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Раскрыты подробности обрушения моста в Курской области

Раскрыты подробности обрушения моста в Курской области

Обрушение моста в Курской области произошло 1 июня в 02:21 по московскому времени. В результате происшествия пострадал только один человек.

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