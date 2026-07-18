Руни проплыл на лодке по реке Гудзон, сдержав обещание. Экс-форвард Англии заявил, что отправится в сплав, если Норвегия пройдет Бразилию на ЧМ

Уэйн Руни сдержал свое слово и отправился в сплав по реке Гудзон в Нью-Йорке. Ранее бывший форвард сборной Англии пообещал проплыть на весельной лодке по реке Мерси в Англии, если Норвегия обыграет Бразилию в 1/8 финала ЧМ-2026 .
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