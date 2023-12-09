Сергей Карякин открыл вторую «Донецкую смену» посвященную шахматам в МДЦ «Артек»

Вторая «Донецкая смена» в МДЦ «Артек», посвящённая шахматам продлится до 26 декабря. Фото: телеграм-канал Сергея КарякинаОб этом в своём Telegram-канале сообщил известный российский шахматист, гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.
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