Сергей Карякин открыл вторую «Донецкую смену» посвященную шахматам в МДЦ «Артек»

Вторая «Донецкая смена» в МДЦ «Артек», посвящённая шахматам продлится до 26 декабря. Фото: телеграм-канал Сергея КарякинаОб этом в своём Telegram-канале сообщил известный российский шахматист, гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.