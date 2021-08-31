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Вынесен приговор участнику террористического сообщества, действовавшего на территории исправительной колонии в Республике Калмыкия

Вынесен приговор участнику террористического сообщества, действовавшего на территории исправительной колонии в Республике Калмыкия

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Республике Калмыкия, ГУПЭ МВД России и ФСИН России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Республики Дагестан Роберта Эмиргамзаева.

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