Испанские банки начали бороться с доминированием Visa и Mastercard

Три десятка испанских банков, объединенные в консорциум Bizum, начали бороться с доминированием американских платежных систем Visa и Mastercard, запустив сервис, позволяющий клиентам оплачивать покупки напрямую через мобильный телефон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии