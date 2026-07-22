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Испанские банки начали бороться с доминированием Visa и Mastercard

Испанские банки начали бороться с доминированием Visa и Mastercard

Три десятка испанских банков, объединенные в консорциум Bizum, начали бороться с доминированием американских платежных систем Visa и Mastercard, запустив сервис, позволяющий клиентам оплачивать покупки напрямую через мобильный телефон.

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