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Армия Кувейта сообщила об отражении атаки иранских ракет и беспилотников

Армия Кувейта сообщила об отражении атаки иранских ракет и беспилотников

Армия Кувейта сообщила, что силы ПВО отражают атаки иранских ракет и беспилотников. «Генеральный штаб армии отмечает, что если слышны взрывы, то это результат работы систем противовоздушной обороны, перехватывающих вражеские атаки», — говорится в заявлении армии в X.

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