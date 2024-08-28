Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-28"

На космодроме Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-28", предназначенным для доставки около 2600 кг различных грузов на Международную космическую станцию (МКС).
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