виталий панов

"Украинская операция перепугала военных во всем мире, — доложил военный аналитик родом из ЦРУ Майкл Шуркин. — Потенциальными целями для атаки дронов могут стать нефтеперерабатывающие заводы, шахты с ядерными ракетами и военные базы".У Зеленского и его своры террористов не спутниковых данных этих объектов.Пока их не получат,нет смысла об этом переживать.А вот кто даст эти данные террористу Зеленскому тот и заинтересован в эскалации конфликта и продолжения войны!Надо просто уничтожать террористов,и их пособников!