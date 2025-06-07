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«Паутина» была только началом? Украина готовит теракты, которые удивят даже США

«Паутина» была только началом? Украина готовит теракты, которые удивят даже США

БлокнотРУ Вашингтон обеспокоен, но Киев не останавливается: по данным WP, СБУ и ГУР планируют новые удары по аэродромам и кораблям России — и не только на суше, но и на море.

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Комментарии
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виталий панов
&quot;Украинская операция перепугала военных во всем мире, — доложил военный аналитик родом из ЦРУ Майкл Шуркин. — Потенциальными целями для атаки дронов могут стать нефтеперерабатывающие заводы, шахты с ядерными ракетами и военные базы&quot;.У Зеленского и его своры террористов не спутниковых данных этих объектов.Пока их не получат,нет смысла об этом переживать.А вот кто даст эти данные террористу Зеленскому тот и заинтересован в эскалации конфликта и продолжения войны!Надо просто уничтожать террористов,и их пособников!
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2 час.
Семен Демин
Тогда уже некому будет &quot;действовать&quot;.
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1 час.
Семен Демин
Похоже, автор больше обеспокоен судьбой Европы и США. Там ещё только боятся (если боятся), а в России уже горят стратегические бомбардировщики. И, судя по действиям власти, скоро начнут тонуть АПЛ и гореть базы ВМФ.
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1 час.
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