Высокие цены подталкивают покупателей к подержанным машинам

Большинство россиян сегодня не могут позволить себе покупку нового автомобиля. Такую оценку «Газете.Ru» дал экономист Алексей Зубец.
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