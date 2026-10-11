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Курские новости

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В Курской области объявлена опасность атаки дронов

В Курской области объявлена опасность атаки дронов

Курская область привела силы ПВО в готовность из-за угрозы атаки беспилотников.В Курской области завыли сирены.

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