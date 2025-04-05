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Раскрыты новые преступления. На фон дер Ляйен набросились из-за миллиардов евро

Раскрыты новые преступления. На фон дер Ляйен набросились из-за миллиардов евро

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за использования денег налогоплательщиков в политических целях, пишет австрийская газета Exxpress.

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Комментарии
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Eduard
Она не гипнотизирует?Смотрите как втюхивает бред!
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18 час.
Eduard
Их этому на курсах обучаюткак врать не моргая?
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18 час.
Вадим Лебедев
Если она моргнёт... её быстро заменят - на её однокурсницу.  😜
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15 час.
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