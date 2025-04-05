Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за использования денег налогоплательщиков в политических целях, пишет австрийская газета Exxpress.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Sina: наказание сработало — ответ Путина на санкции вынудил Запад просить о пощаде
- Россия нанесла тройной удар: Ультиматум Лаврова. США заставили замолчать. "Путин провёл секретные диалоги с двумя мировыми лидерами"
- Европа испугалась мести за санкции. Реакция Путина на угрозы НАТО устроила переполох в ЕС
Свежие комментарии