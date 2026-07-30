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SPLETNIK

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Самая известная tradwife и инфлюенсерша Нара Смит заявила, что у них с мужем равноправие

Самая известная tradwife и инфлюенсерша Нара Смит заявила, что у них с мужем равноправие

24-летняя инфлюенсерша Нара Смит, которая прославилась в сети благодаря своему блогу с контентом в стиле tradwife (от traditional wives), заявила, что никогда не была "традиционной женой".

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