Модельный ряд белорусского бренда Avior скоро станет шире – к нему добавят пикап. Привод у машины будет полный, причем постоянный, а не подключаемый.
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