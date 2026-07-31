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SPORT24.ru

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«Спартак» намерен выкупить Даку из «Рубина» за 11 млн евро

«Спартак» намерен выкупить Даку из «Рубина» за 11 млн евро

«Спартак» сделает «Рубину» предложение о покупке нападающего Мирлинда Даку.«Спартак» сделает «Рубину» предложение о покупке нападающего Мирлинда Даку.

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Комментарии
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АД
Александра Дан
Война идет а они футболистов покупают ,а на нужды фронта с миру по нитке собирают
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1 м.