Экс-министр спорта РФ Колобков о решении УЕФА: раз приняли, сто стойте до конца

Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на заявление шведского чиновника, вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрика Нильссона, который извинился за возвращение на турниры футбольные юношеские сборные из России.
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