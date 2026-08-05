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Госавтоинспекция проведет по всей России массовые рейды с 10 августа

Госавтоинспекция проведет по всей России массовые рейды с 10 августа

С 10 августа Госавтоинспекция проведет по всей стране серию массовых рейдов. Основное внимание уделят южным регионам — Краснодарскому и Ставропольскому краям, Крыму и Ростовской области, передает «Примечания».

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