Госавтоинспекция проведет по всей России массовые рейды с 10 августа

С 10 августа Госавтоинспекция проведет по всей стране серию массовых рейдов. Основное внимание уделят южным регионам — Краснодарскому и Ставропольскому краям, Крыму и Ростовской области, передает «Примечания».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии