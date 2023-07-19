Военное обозрение

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Американский политик назвал военных преступников, виновных в конфликте на Украине

Американский политик назвал военных преступников, виновных в конфликте на Украине

Чем дольше длится конфликт на Украине, тем сильнее от него устают на Западе. В связи с этим ряд американских и не только политиков, а также различных экспертов обвиняют власти Вашингтона в поддержке Киева и затягивании российско-украинского противостояния.

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