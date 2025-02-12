ЕСЛИ БЫ, или Мысли после операции "нах Фогель"

Минутка "Если бы да кабы", или памятка от добрых русских людей всем любителям делать жесты доброй воли (это я об операции нах нагель нах Фогель), всё замораживать и творить договорняки - ну а что, блогосфера ведь отслеживается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии