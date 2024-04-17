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«Они пойдут первыми»: В «ISW» раскрыли «главную особенность» скорого масштабного наступления ВС РФ на Украине

«Они пойдут первыми»: В «ISW» раскрыли «главную особенность» скорого масштабного наступления ВС РФ на Украине

Аналитики американского института изучения войны раскрыли «главную особенность» скорого предполагаемого масштабного наступления ВС России на Украине.

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