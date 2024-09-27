Третьеклассница из Марфина установила рекорды в сёрфинге

Сразу два достижения восьмилетней Варвары Чвановой зафиксировали в Книге рекордов России. Она выполнила уникальные для этого возраста трюки на доске для сёрфинга — сделала на искусственной волне обороты вокруг своей оси на 360 и на 720 градусов (то есть один и два оборота).
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