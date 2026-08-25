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Циципас после победы над Бруксби в 1-м круге в Уинстон-Сейлеме: «Все могут хорошо играть в теннис, но в решающий момент помогает только настрой»

Стефанос Циципас отреагировал на победу над Дженсоном Бруксби в первом круге турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме (6:4, 7:6(6)).

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