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Генерал-майор Росгвардии Драгомирецкий написал явку с повинной по делу о получении крупных взяток

Генерал-майор Росгвардии Драгомирецкий написал явку с повинной по делу о получении крупных взяток

Заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майор Вадим Драгомирецкий написал явку с повинной по делу о крупных взятках.

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