Трамп слишком эмоционален, это может помешать

Вероятно, Трамп сильно преувеличивает свои возможности в отношении Путина.Нет того влияния, нет того уважения…Есть понимание, что с Трампом нужно как-то говорить, поддерживать диалог…Если получится, добиться уступок…Ну, то есть пробить брешь в единой позиции Запада.
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