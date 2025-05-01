Трамп слишком эмоционален, это может помешать

Вероятно, Трамп сильно преувеличивает свои возможности в отношении Путина.Нет того влияния, нет того уважения…Есть понимание, что с Трампом нужно как-то говорить, поддерживать диалог…Если получится, добиться уступок…Ну, то есть пробить брешь в единой позиции Запада.