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«Барселона» в 25-й раз сыграет за Суперкубок Испании – это рекорд, «Реал» – в 18-й

«Барселона» в рекордный 25-й раз сыграет за Суперкубок Испании. В финале каталонский клуб встретится с «Реалом», который 18-й раз в истории сыграет за Суперкубок страны.

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