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Джиган в израильском рехабе скучает по экс-супруге Самойловой

Джиган в израильском рехабе скучает по экс-супруге Самойловой

Рэпер Джиган, находясь на лечении в престижном реабилитационном центре Израиля, пишет в соцсетях о том, как сильно скучает по бывшей жене Оксане Самойловой и детям .

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