Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту жестокого обращения с животными на конном заводе в Ставропольском крае

Согласно публикации социальных сетей, ситуация на сельскохозяйственном предприятии в Ставропольском крае, на котором ранее выявлены факты жестокого обращения с лошадьми терской породы, не улучшается, необходимые меры по защите животных не приняты.
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