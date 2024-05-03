Медвежий угол
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Медвежий угол

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Грабеж американцев продолжается: в пользу Росимущества перешел еще один крупный актив

Грабеж американцев продолжается: в пользу Росимущества перешел еще один крупный актив

Потихоньку Россия показывает Америке «кузькину мать» и свой ответ на несправедливые санкции и повальную русофобию.

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Комментарии
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mikhaylov4mailru
Где гарантии что они окажутся в карманах очередного Тимура пусть не Иванова или Петрова..
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3 час.
sorsw
Чтоб не скучали и радовались!
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1 час.
sorsw
Да их ещё догнать надо...
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59 мин.

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