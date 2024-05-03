Грабеж американцев продолжается: в пользу Росимущества перешел еще один крупный актив

Потихоньку Россия показывает Америке «кузькину мать» и свой ответ на несправедливые санкции и повальную русофобию.
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