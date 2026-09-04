Садовод Сидельников: при сборе яблок спелость плодов определяется с помощью йода

Перед сбором урожая яблок лучше всего сначала проверить плоды на спелость. Сделать это можно несколькими способами, одним из самых эффективных является применение йода, рассказал 360.
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