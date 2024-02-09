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«Без прав и без страховки». Ночные развлечения едва не привели к трагедии во Владивостоке

«Без прав и без страховки». Ночные развлечения едва не привели к трагедии во Владивостоке

В ночь на 10 февраля во Владивостоке произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщают местные Telegram-каналы, очередные попытки местных «дрифтеров» развлечься едва не привели к трагедии на дороге.

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