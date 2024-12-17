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Какой сегодня праздник: 18 декабря – День работников органов ЗАГСа

Какой сегодня праздник: 18 декабря – День работников органов ЗАГСа

День работников органов ЗАГСа отмечается в России ежегодно 18 декабря. Дата выбрана в честь подписания в 1917 году декрета "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния", который положил начало государственной регистрации актов гражданского состояния в стране.

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