В Екатеринбурге удлинят подземный тоннель через Исеть

На работы выделят 300 млн рублей.Мэр Екатеринбурга утвердил план строительства пешеходного туннеля через улицу Куйбышева вдоль реки Исеть.
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