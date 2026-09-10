Происшествия
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Происшествия

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Жительница Кирова поблагодарила сотрудников органов внутренних дел за раскрытие и расследование уголовного дела о поджоге её автомобиля

В УМВД России по Кировской области поступило письмо от жительницы областного центра. В нём женщина выразила благодарность сотрудникам отдела полиции № 2 УМВД России по городу Кирову за неравнодушие и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, особенно отметив работу оперуполномоченных и следователей.

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