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Казахстан в 2027 году не планирует отказаться от наращивания добычи нефти

Казахстан в 2027 году не планирует отказаться от наращивания добычи нефти

Власти Казахстана не отказываются от наращивания добычи нефти. Показатель в 96 млн тонн на 2027 г., заложенный в проект республиканского бюджета, как окончательный ориентир.

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