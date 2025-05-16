Следует разобраться с предложением не бить по объектам гражданской инфраструктуры при проведении специальной венной операции по демилитаризации и денацификации Украины, заявил сегодня президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», сообщает «Украина.
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