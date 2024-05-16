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Депутат Немкин: мошенники придумали схему обмана с перерасчетом пенсии

Депутат Немкин: мошенники придумали схему обмана с перерасчетом пенсии

Мошенники придумали новую хитрость: они обманывают пожилых людей, обещая перерасчет пенсии в обмен на код идентификации, предупредил в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Немкин.

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